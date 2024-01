Maria Joaquina Reikdal vence Mundial de Patinação Artística no inline

A jovem brasileira Maria Joaquina Cavalcanti Reikdal, com apenas 15 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Patinação Artística na categoria Junior Feminino Inline, realizado na cidade colombiana de Ibagué no último sábado (23). A patinadora obteve 37.12 pontos no programa curto, conquistando o segundo lugar e 69.54 pontos no programa longo, liderando o ranking da categoria. Na soma dos dois programas, a atleta obteve 106.66 de pontuação, garantindo a primeira posição no placar geral. A argentina Giuliana Scamarda e a italiana Sofia Ciacia conquistaram o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Além de Maria Joaquina, o Brasil teve outra representante de destaque na competição: Maysa Veiga Todeschi, que conquistou a medalha de bronze na categoria Sênior Feminino Inline, totalizando 35.02 pontos em suas apresentações.

Atualmente, Maria Joaquina treina sob os cuidados de seu pai que é também treinador na cidade de Curitiba. Ela iniciou sua jornada como atleta aos 10 anos na modalidade da patinação no gelo e já participou de diversas competições e foi campeã brasileira nas últimas três temporadas. No inline, ainda este ano, Maria Joaquina foi campeã brasileira, conquistou o primeiro lugar no campeonato sul-americano e mundial em 2023.

A atleta passou por diversos desafios durante sua carreira no esporte, devido ser uma pessoa transgênero. Em entrevista, ela destacou que enfrentou muito preconceito e dificuldades relacionas a sua identidade e também financeiras. Antes de viajar para competir, ela abriu uma campanha para recadar doações que ajudassem a custear sua estadia na competição.

