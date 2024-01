Delegacia de Atendimento à Mulher prende autor de violência doméstica em Corumbá

Na manhã da última segunda-feira (25), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade de Corumbá-MS agiu de maneira célere e eficaz, efetuando a prisão em flagrante de um indivíduo acusado de praticar crimes contra sua ex-companheira, configurando descumprimento de medida protetiva, dano e lesão corporal dolosa, todos enquadrados na órbita da Violência Doméstica.

Os acontecimentos se desenrolaram a partir das informações fornecidas pela vítima, que compareceu à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Segundo seu relato, desde o dia 23/09/2023, o ex-convivente vinha frequentando sua residência, provocando tumultos, exigindo acesso ao seu celular para verificar mensagens e proferindo ameaças. O episódio culminou com a quebra do aparelho celular da vítima.

Hoje, por volta das 06h30min, o agressor voltou à residência da vítima, alegando que iria levar os filhos para a escola. Ao abrir a porta, a mulher foi surpreendida quando ele tentou asfixiá-la, arremessando-a ao chão e desferindo marteladas em sua perna, além de proferir graves ameaças.

Com a intervenção oportuna dos vizinhos, o agressor se evadiu do local. A vítima, em busca de proteção e justiça, dirigiu-se imediatamente à Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá, onde as autoridades competentes conseguiram capturar o indivíduo logo após os terríveis acontecimentos.

Com informações da Depac

