Mulher recebe Pix por engano e é ameaçada para devolver valor em Campo Grande

Uma mulher de 50 anos, moradora de Campo Grande, registrou boletim de ocorrência após receber ameaças de supostos integrantes de uma organização criminosa, que exigiam a devolução de um Pix de R$ 600 enviado por engano. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (10).

Segundo o registro policial, a vítima recebeu mensagens de um número desconhecido pedindo a devolução do dinheiro. Em um dos contatos, a pessoa afirmou: “ou tu devolve, ou vai ficar ruim”, o que fez com que a mulher temesse pela própria segurança.

A vítima relatou que acredita se tratar de um golpe e, por precaução, não devolveu o valor. Ela afirmou, no entanto, que está disposta a restituir o dinheiro caso o banco confirme a transação e as instituições financeiras acompanhem o procedimento.

O caso foi registrado como ameaça e será investigado pela Polícia Civil.