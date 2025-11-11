Festival Gastronômico abre com Corrida de Garçons e Garçonetes em Corumbá

23 participantes percorreram trajeto com bandeja com copos e garrafas em clima de lazer

No final da tarde da última segunda-feira (10), aconteceu a abertura oficial do 1º Festival Gastronômico do Pantanal com a tradicional Corrida de Garçons e Garçonetes, em Corumnbá. O evento reuniu 23 participantes, sendo 10 homens e 13 mulheres, no estacionamento do Centro de Convenções Miguel Goméz, no Porto Geral, cartão-postal da cidade.

A prova teve percurso de 150 metros e desafiou os competidores a percorrer o trajeto equilibrando uma bandeja com copos e garrafas, sem derramar nada. A mistura de técnica, diversão e companheirismo chamou a atenção do público, que acompanhou, torceu e aplaudiu cada chegada.

Os participantes representaram bares, restaurantes, lanchonetes e sorveterias locais que integram o Circuito Gastronômico do Pantanal, também iniciado nesta segunda-feira. A iniciativa tem como objetivo valorizar a cultura regional e movimentar o turismo por meio da gastronomia.

Na categoria feminina, a vencedora foi Natália dos Santos Silva, que atua há seis anos como garçonete e trabalha no Restaurante Rodeio. “Achei bem interessante, bem divertida, gostei. É a primeira vez que participo de um torneio assim, gostei bastante. Dá um nervosismo no começo, mas no dia a dia é tranquilo”, contou, sorridente, após cruzar a linha de chegada.

A segunda colocação ficou com Alice, do Dolce Café, e o terceiro lugar com Eduarda, também do Dolce Café. A garçonete Amanda, do mesmo estabelecimento, foi eleita a Mais Simpática.

Entre os homens, o primeiro lugar ficou com Johan Felipe Rodrigues Rondon, também funcionário do Restaurante Rodeio. “Foi uma competição boa, que anima a população também. E ganhar R$ 500 assim numa segunda-feira, fazendo o que a gente gosta, é uma beleza”, disse.

O segundo lugar ficou com Julieferson, do Dolce Café, e o terceiro com Adilson, do Glória Grill. Os vencedores das categorias masculina e feminina receberam prêmios de R$ 500 para o primeiro lugar, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro. Além da premiação em dinheiro, garçons e garçonetes ganharam um kit da Bello Alimentos.

O 1º Festival Gastronômico do Pantanal conta com apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), da Fundação de Turismo de MS (Fundtur/MS), do Sebrae, da Fecomércio, do Senac, da FRV, da Bello Alimentos, da Acert, da LHG Mining, da Caimasul, da Prospera MS e de parceiros privados.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.