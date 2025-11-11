Trabalhador fica soterrado durante escavação de fossa em área rural de Campo Grande

Um trabalhador de 42 anos ficou soterrado no início da tarde desta terça-feira (11) enquanto realizava um serviço de escavação de fossa na Estrada da Guavira, nas proximidades do Aeroporto Santa Maria, zona rural de Campo Grande.

De acordo com as informações preliminares, o homem está soterrado a cerca de cinco metros de profundidade. Ele havia ido ao local para prestar um serviço quando parte da terra cedeu, o deixando preso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no local para resgatar a vítima. Um maquinário do tipo retroescavadeira está sendo utilizado para auxiliar nas operações de retirada da terra.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.