Mulher realiza manobra brusca e polícia descobre 513 Kg de maconha em Dourados

Mulher confessou transportar drogas até o município e que contava com o auxílio de um “batedor” responsável por repassar informações sobre possíveis fiscalizações policiais ao longo do trajeto

Na tarde da última segunda-feira (25), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 513,3 quilos de maconha durante uma ocorrência em Dourados (MS).

A apreensão que ocorreu na BR-163 na altura do km 262 foi realizada após os policiais visualizarem o veículo Fiat Strada realizando uma manobra brusca ao acessar a rotatória da rodovia. A fiscalização era de rotina e a manobra motivou a abordagem do veículo.

Quando foi questionada sobre a condução, a motorista confessou que transportava drogas no automóvel. Segundo relato da envolvida, ela teria sido aliciada para realizar o transporte do entorpecente até Dourados.

Ela também informou que contava com o auxílio de um “batedor”, que era responsável por repassar informações sobre possíveis fiscalizações policiais ao longo do trajeto.

Na vistoria no veículo, a equipe localizou diversos tabletes de maconha, totalizando 513,3 quilos da droga.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada, juntamente com o veículo e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil em Dourados.

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