Motorista de caminhonete vai preso por transportar 304 Kg de maconha em Paranaíba

Foto: Divulgação
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Nesta terça-feira (26), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 304 quilos de maconha, em Paranaíba.

O flagrante foi verificado durante fiscalizações na BR-158, quando os policiais abordaram uma caminhonete e sentiram forte odor de maconha vindo do interior do veículo.

Após vistorias, foram encontrados os tabletes da droga.O motorista disse ter pego a maconha em Campo Grande e que a levaria até Uberlândia, em Minhas Gerais.

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Paranaíba, onde o crime ocorreu.

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