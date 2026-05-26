João César Mattogrosso toma posse e retorna à Assembleia Legislativa

Crédito: Danielly Carvalho
Crédito: Danielly Carvalho

Empossado nesta terça-feira (26), parlamentar afirmou que vai priorizar pautas municipalistas, inclusão e demandas dos servidores públicos estaduais durante o período de mandato

 

“Em ritmo de reta final”, João César Mattogrosso foi empossado como deputado estadual, na manhã desta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).
“São poucos dias, então cada dia importa para que a gente possa atender à expectativa não só dos 11.650 sul-mato-grossenses que confiaram o voto em nós, em 2022, mas de toda a população”, disse João César.

Ainda que seja um mandato com pouco menos de sete meses, o deputado afirmou que seguirá a linha municipalista do Governo do Estado e pretende ouvir as demandas dos prefeitos para, neste período, desenvolver políticas públicas conforme cada necessidade.

O deputado destacou a passagem pelo Detran-MS, período em que, percorrendo os municípios, identificou pontos importantes para traçar metas sobre o que precisa ser feito.
“Fora isso, dar continuidade às nossas pautas de inclusão, pessoas com espectro autista e aproveitar os projetos do amigo Neno”, afirmou.

Mattogrosso disse que pretende dar andamento aos projetos de Neno Razuk, em especial nas ações voltadas às pessoas com espectro autista.

O parlamentar reafirmou que o foco do trabalho é atuar junto à população e, por isso, uma das metas será atender às demandas dos servidores públicos estaduais.

João César também criticou a demora da Justiça Eleitoral. “Não é razoável, em um mandato de quatro anos, a Justiça levar três anos e meio para tomar uma decisão. Afetou tanto quem saiu quanto quem entrou no mandato. Acho que o processo poderia ter sido mais célere”, argumentou.de suplente, João César fica dispensado da prestação de novo compromisso.

 

Com Danielly Carvalho

 

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