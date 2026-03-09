Campo Grande anuncia primeiro hotel Hilton do Centro-Oeste

Campo Grande terá o primeiro empreendimento da rede Hilton Hotels & Resorts da região Centro-Oeste. O hotel, da bandeira Tapestry Collection by Hilton, será o quarto desse padrão no Brasil e contará com investimento estimado em R$ 90 milhões.

Para a prefeita Adriane Lopes, investimentos desse porte ajudam a posicionar a cidade em novos circuitos econômicos e turísticos. “Quando se pensa no Brasil, muitas vezes surgem primeiro destinos como Rio de Janeiro ou São Paulo. Um empreendimento desse porte contribui para ampliar a visibilidade de Campo Grande e atrair novos eventos, visitantes e oportunidades”, afirma.

O projeto prevê cerca de 120 apartamentos, além de estrutura voltada para eventos e uso corporativo, que também poderá ser utilizada por hóspedes e pela população. A chegada da rede internacional acompanha o momento de crescimento turístico e gastronômico da capital sul-mato-grossense, que ocupa posição estratégica na Rota Bioceânica.

O Hotel ficará localizado na Avenida Mato Grosso, próximo à rotatória da Via Park

Segundo o diretor-presidente da Revpar Incorporações, responsável pelo empreendimento, Danilo Canuto, a previsão é que o hotel esteja em funcionamento em até 48 meses após o licenciamento da obra. “Será um hotel com aproximadamente 120 apartamentos e estrutura voltada também para o público empresarial”, explica.

O projeto também considera características próprias da cidade. O uso de vidro na fachada, por exemplo, precisou ser avaliado com cuidado para evitar impactos à avifauna — um dos elementos que mais chamam a atenção de quem visita a capital. “Hoje mesmo vimos quatro tucanos sobrevoando a área. Esse tipo de experiência é algo que o turista guarda na memória”, comenta o diretor-sênior de Desenvolvimento da Hilton no Brasil, Leonardo Lido.

Este será o primeiro empreendimento da rede no Centro-Oeste e um dos hotéis mais sofisticados da bandeira no país. Para a empresa, a localização de Campo Grande foi determinante. “Quando se fala em Mato Grosso do Sul, vêm à mente destinos como o Pantanal e Bonito. Campo Grande é o ponto que conecta tudo isso”, afirma Lido.

Impacto econômico

Além de ampliar a oferta de hospedagem qualificada, o novo hotel reforça o papel de Campo Grande como porta de entrada para o turismo regional e como ponto estratégico na integração logística da Rota Bioceânica.

O corredor internacional ligará o Brasil ao Pacífico, conectando cerca de 20 cidades e impactando diretamente aproximadamente 20 milhões de pessoas ao longo do trajeto.

Adriane destaca que outras iniciativas também vêm sendo conduzidas para fortalecer o potencial turístico e econômico da capital, como a retomada do Porto Seco, melhorias no autódromo e a realização de grandes eventos, entre eles a Expogrande.

“Temos percebido um interesse crescente pela cidade. Recentemente fomos informados pela administradora do aeroporto que Campo Grande está entre os terminais com maior potencial de crescimento no país”, conclui.