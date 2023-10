Mulher presa com fardo de folha de Cocaína

A equipe da Base Operacional de Três Lagoas, do BPMRv, apreendeu na manhã deste domingo (16/07) carga de folha de coca em um veículo de transporte de passageiro na MS 338. Os Policiais Militares foram acionados para atendimento de sinistro de trânsito na MS 338 envolvendo um caminhão e um ônibus de passageiros, por volta das 11h30min.

A equipe da PMR, ao realizar revista na bagagem dos passageiros, encontrou um fardo de folhas de coca, que posteriormente totalizou 24.535 kg. Os policiais militares identificaram uma mulher de 34 anos, de origem estrangeira (boliviana), tendo confessado que transportaria a carga para São Paulo.

Diante dos fatos, foram realizados os procedimentos de trânsito, a carga ilícita e a passageira foram encaminhadas à delegacia de Polícia Federal. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 1.049.000,00.

