Previsão é de tempo seco em Mato Grosso do Sul para todo o fim de semana

O tempo deve permanecer seco durante todo o fim de semana, segundo a previsão do tempo feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) – órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Os termômetros devem variar entre 17°C e 35°C.

Segundo a previsão, a estabilidade prevalece no céu, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Os ventos devem ficar entre 40 km/h e 60 km/h. No período da tarde, deve prevalecer a baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15% e 35%, a depender da região do Estado.

“Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Devido às condições de tempo seco e céu limpo, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas e podem ultrapassar os 20°C no mesmo dia”, frisa o Cemtec em seu boletim diário.

Para esta esta sexta-feira (21), o Centro indica que os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C em Campo Grande e em Três Lagoas, 17°C a 31°C em Dourados, 17°C a 27°C em Ponta Porã, 21°C a 32°C em Corumbá, 22°C a 33°C em Aquidauana e 20°C a 34°C em Coxim. Acesse também: Isenção do imposto para quem ganha até R$ 5 mil será só em 2025

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.