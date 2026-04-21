Mulher perde quase R$ 3 mil ao tentar comprar carro anunciado em rede social em Nova Andradina

Uma mulher de 49 anos, que não teve suas informações divulgadas, perdeu R$ 2.890,80 após cair em um golpe durante a tentativa de compra de um carro pela internet. O caso aconteceu em Nova Andradina, a cerca de 280 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima encontrou um anúncio de um GM Celta, avaliado em R$ 13 mil, em uma página de vendas no Facebook. Interessada, iniciou conversa com o suposto vendedor por meio de um número de WhatsApp com DDD 55.

Durante a negociação, o suspeito solicitou um primeiro pagamento de R$ 890,80 para uma suposta regularização da documentação do veículo. Acreditando na autor, a mulher realizou a transferência via Pix sem desconfiar.

Em seguida, o homem voltou a pedir dinheiro, desta vez alegando a necessidade de um pagamento adicional de R$ 2 mil referente a um “seguro de entrega”. A vítima fez uma nova transferência e, logo depois, percebeu que havia sido enganada.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.