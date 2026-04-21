Filho é preso após agredir pai e irmão durante discussão na madrugada em Campo Grande

Um homem de 46 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi agredido pelo próprio filho, de 26 anos, durante a madrugada desta terça-feira (21). O caso aconteceu no loteamento Marçal de Souza, em Campo Grande. Um outro filho da vítima, de 20 anos, também acabou ferido ao tentar separar a briga.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou à residência por volta das 3h em estado alterado e iniciou uma discussão ao questionar o pai sobre um relacionamento anterior. A vítima relatou que está separada desde o fim de 2025.

Durante o desentendimento, o jovem passou a agredir o pai com socos no rosto, causando lesões na região dos lábios. Ao tentar defender o homem, o outro filho foi atingido com golpes no braço e na barriga.

Assustado, o pai conseguiu sair da casa e acionou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Em depoimento, a vítima afirmou que já havia sido agredida pelo filho em outras ocasiões.