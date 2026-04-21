Comércio do Centro abre nesta terça-feira mesmo com baixa circulação e retração de vendas

Cerca de 24 mil pessoas deixaram a cidade e comerciantes relatam movimento reduzido em abril, mas seguem abrindo lojas com horários especiais

Feriado prolongado de Tiradentes levou cerca de 24 mil pessoas a deixarem Campo Grande pela rodoviária no fim de semana, segundo estimativa do terminal. O movimento de saída da cidade ocorre em um momento em que comerciantes relatam redução significativa na circulação de consumidores e adotam estratégias para manter as lojas abertas, mesmo com cenário de baixa movimentação.

No Centro da Capital, lojistas relatam que abril tem sido marcado por retração no fluxo de clientes e mudança no padrão de consumo. Segundo comerciantes ouvidos, a movimentação atual está abaixo de períodos anteriores, inclusive em dias tradicionalmente mais fortes para o comércio.

“Como o fluxo está muito baixo, a gente está fazendo de tudo um pouco. O centro não está tendo aquele alto fluxo que tinha antigamente, então qualquer oportunidade a gente se agarra”, afirmou Giuliana Barbosa, subgerente da loja O Boticário.

Segundo ela, a decisão de abrir no feriado é motivada pela tentativa de aproveitar qualquer movimentação adicional, diante da queda nas vendas. “Antigamente, sábado tinha mais movimento, hoje em dia não tem nem 50% do movimento”, completou.

A loja deve funcionar das 8h às 17h durante o feriado. A comerciante também destacou que o setor aposta em datas comemorativas como forma de recuperação das vendas, especialmente o Dia das Mães, considerado o segundo período mais importante do ano para o comércio, atrás apenas do Natal.

Em outros estabelecimentos, a estratégia também é manter funcionamento no feriado, ainda que com horários reduzidos. A avaliação entre lojistas é de que, mesmo com baixa circulação de moradores, o período ainda pode atrair consumidores.

“Do mesmo jeito que tem muita gente que sai, tem muita gente que vem. Quando a pessoa vem de fora, ela quer conhecer o Centro da capital. Pela localização, vou abrir, mas se não fosse por isso, não abriria”, afirmou Laura Alves, proprietária da loja de acessórios Laura Alves.

Segundo ela, a proximidade com hotéis e a circulação de visitantes são fatores que influenciam a decisão de funcionamento. A comerciante também aponta que o movimento no Centro tem sido menor nos últimos meses. “Abril principalmente o nosso movimento caiu muito, muito, drasticamente. O pessoal está reclamando de falta de dinheiro, inflação e preços altos, então está todo mundo segurando mais”, disse.

Para ela, o feriado prolongado ainda representa uma oportunidade pontual de vendas. “A gente vai aproveitar para abrir também”, afirmou.

Na avaliação de trabalhadores do setor, o funcionamento no feriado é adotado de forma generalizada entre as lojas. “Em todos os feriados nossos nós vamos abrir. Já está tudo programado”, afirmou Cláudia de Oliveira, vendedora da loja Rosa de Saron. Segundo ela, o comércio trabalha com escala de funcionários para manter o atendimento.

A vendedora também destaca a percepção de que, mesmo com parte da população deixando a cidade, há circulação de consumidores durante o período. “Do mesmo jeito que tem muito cliente saindo, também tem muito cliente que chega”, disse.

Cláudia avalia que o feriado pode representar oportunidade de vendas diante da concorrência reduzida. “É uma oportunidade de estar funcionando naquele dia”, afirmou. Ela também reconhece a redução no fluxo do Centro nos últimos meses. “Está bem fraco mesmo. Muitas lojas fechadas”, disse.

Com a combinação de saída de moradores da cidade, queda no fluxo do Centro e cautela no consumo, o funcionamento do comércio no feriado de Tiradentes passa a ser definido caso a caso, com lojistas apostando em horários reduzidos e na captação de um movimento pontual para manter as vendas.

Funcionamento no feriado de Tiradentes

Durante o feriado, os supermercados e hipermercados da Capital funcionam normalmente. O comércio em geral está autorizado a abrir das 9h às 18h, conforme convenção da categoria.

Os três shoppings da Capital operam em horário normal, das 10h às 22h. Já o Pátio Central funciona em horário especial no feriado, das 9h às 16h.

As agências bancárias permanecem fechadas durante o feriado. O funcionamento das lotéricas é facultativo, a critério de cada proprietário, e não haverá sorteios no período.

Por Djeneffer Cordoba

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