Mulher pede socorro via whatsapp após ser mantida em cárcere por um mês

Na madrugada deste domingo (17), uma mulher foi libertada pela Polícia Militar após ser mantida em cárcere privado junto com os filhos, durante um mês. O crime aconteceu em Nova Andradina, município a 290 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Nova News, a vítima era mantida em cárcere com os dois filhos, de dois e três anos, pelo próprio marido, que impedia a mulher de manter qualquer tipo de comunicação e contato com outras pessoas. Além disso, o portão era mantido sempre trancado.

Em determinado momento de descuido do homem, a vítima conseguiu localizar o aparelho celular, que estava escondido atrás de um espelho, e conseguiu acionar a Polícia Militar.

A moradora disse aos policiais, por telefone, que estava trancada na casa há cerca de 30 dias e que neste período era constantemente ameaçada e agredida pelo homem. Ela explicou que o portão estaria fechado e que poderia ser arrombado pelos militares. Logo após entrar na casa, a equipe da Força Tática resgatou a mulher e as crianças, que foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, sendo que, na sequência, a vítima, que apresentava dores na cabeça, marcas de chutes nas pernas, sinais de enforcamento e lesões pelo corpo, foi levada até o Hospital Regional para receber os devidos atendimentos. Na sequência dos fatos, em rondas pela cidade, a Força Tática localizou o autor, que foi preso em flagrante e encaminhado para a unidade policial, sendo colocado à disposição do Poder Judiciário. O caso foi registrado pela Polícia Civil e as apurações deverão ser conduzidas pelas Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Serviço Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas). Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190. Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência. No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual. A Defensoria Pública do seu município pode orientar quanto à questões jurídicas e está atendendo pela plataforma de atendimento virtual: www.defensoria.ms.def.br ou através da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), por meio de ligação telefônica para o número 129 ou envio de e-mail para: [email protected] O Tribunal de Justiça possibilita o pedido de medidas protetivas de urgência online através do link: https://sistemas.tjms.jus.br/medidaProtetiva/. O Ministério Público do seu município pode receber denúncias, dar informações e orientações às mulheres em situação de violência. E em tempos de pandemia está atendendo por meio do e-mail: ou[email protected] ou através do formulário disponível no link: https://www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao e nos telefones 127 e 0800-647-1127. Aplicativo MS DIGITAL, que facilita o acesso da população aos serviços essenciais de forma digital, sendo que os ícones Segurança e Mulher MS trazem orientações e possibilidade de denúncia on-line.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.