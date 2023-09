Cia. Arte Boa Nova inagura espaço cênico e espetáculo ‘Auto-Obsessão: Quando Fazemos Mal a Nós Mesmos’

A Cia. Arte Boa Nova apresenta, neste domingo (17), o espetáculo “Auto-Obsessão: Quando Fazemos Mal a Nós Mesmos”. A peça é inspirada na obra homônima de Mário Mas que, ao abordar sobre os percursos de oito personagens, revela os tormentos que afligem os indivíduos diante das consequências de suas ações, que nem sempre são acertadas e os levam a labirintos tortuosos, envoltos de culpa, remorsos e mágoas, circunstâncias que, apesar de conflituosas, possuem saída, caminhos para uma vida com leveza e harmonia. Por meio da peça, a Cia. ressalta a importância da empatia, respeito e gentileza como componentes essenciais para uma de vida de bem- -estar consigo mesmo e com o próximo. A apresentação, que possui duas sessões, uma às 17h e outra às 19h30, também irá inaugurar o espaço teatral do grupo, na cidade. Os ingressos podem ser comprados recorrendo ao site da Cia., os valores variam conforme as opções disponíveis.

O grupo Arte Boa Nova existe há mais de 30 anos. Composta por diversos integrantes voluntários, a Cia. é um coletivo de jovens espíritas que decidiram unir as artes cênicas à doutrina. O grupo é uma idealização de Nelson de Souza Peixoto em co-parceria com Neli Machado, que, apesar de ser uma iniciativa oriunda do direcionamento kardecista, a proposta das apresentações é propagar mensagens de solidariedade e bem-estar, por meio da arte. “As peças não são especificamente dogmáticas. Nós buscamos trazer, no enredo das histórias, no texto, mensagens de amor, do bem viver, do bom relacionamento, das responsabilidades espirituais. Então ela é pautada na filosofia, nos princípios que a doutrina espírita kardecista possui, porém, não é algo dogmático. O público, quando vai assistir, ele assiste a um espetáculo com princípios e fundamentos nessas linhas de pensamento”, comenta Neli.

O grupo costuma realizar duas peças ao ano, uma voltada ao público infantil e outra de conteúdos mais densos, estipuladas para os adultos. Os textos, normalmente escritos pelo idealizador do coletivo e por Jéssica Peixoto, outra integrante da Cia., que já realizaram apresentações de obras clássicas e afamadas, como a “Bela e a Fera” e “Alice no País das Maravilhas”, e dentre os espetáculos adultos realizados “Realidade Virtual” e “Diferentes”, foram apresentações marcantes na trajetória do grupo. O lucro arrecadado com as peças transforma-se em melhorias para os projetos da Cia., que organiza seus espetáculos e constrói os seus espaços de apresentações com recursos próprios, já que o coletivo é totalmente independente e formado por voluntários.

“Então, nessa trajetória toda, no começo, não existia um local próprio nosso, onde pudéssemos nos reunirmos, ensaiar e produzir os nossos trabalhos. Foi a partir de iniciativas e recursos próprios que nós construímos um espaço, que é um local próprio para nos reunir, que chama espaço ‘Saúde, Arte e Espiritualidade’, que existe há 6 anos e agora, recentemente, neste ano, nós conseguimos concluir também com recursos próprios, de apresentações, o teatro Allan Kardec, a unidade 2 do espaço ‘Saúde, Arte, Espiritualidade’”, revela Neli, com entusiasmo.

A temporada de ‘Auto-Obsessão’

A peça Auto-Obsessão, que inaugura o espaço, é um trabalho marcante para este momento significativo que a Cia. vive, pois, além de ser a peça de estreia, foi por meio de sua temporada que o coletivo conseguiu reunir recursos para concretizar o teatro Allan Kardec. A temporada, que iniciou na primeira semana de agosto, foi realizada em diversas cidades de MS, como Aquidauana, Dourados, Bela Vista, Jardim, entre outras. “Sensibilidade” e “impactante” foram alguns dos adjetivos atribuídos à apresentação, por Neusa do Carmo Nascimento, que assistiu à peça em Três Lagoas.

“Ela é muito impactante, desenvolvida com muita sensibilidade e traz muitos esclarecimentos. Temas importantes são debatidos, principalmente na atualidade que vivenciamos, cheia de conflitos emocionais, diversos transtornos, que, aparentemente, não têm explicações. Vale a pena ver e se emocionar com cada caso ali trabalhado, saímos do espetáculo com uma gama de reflexões e emoções que podem nos auxiliar muito a adentrar na compreensão de vários conflitos de nossa vida.”

O teatro Allan Kardec além de atender as necessidades da Cia., também será um espaço de locação para diversas manifestações artísticas. Já os interessados pelo grupo Arte Boa Nova e por aulas de teatro, podem acessar a página no Instagram do grupo: @arteboanova_. Por meio do perfil, informações como valores, horários e dias de reuniões e encontros poderão ser consultados. O teatro é localizado na Av. América, 621, Vila Planalto. Os ingressos para a peça podem ser comprados no site: https://www. arteboanova.com.br/ingressos-online. Um dos atores e diretor do grupo, Felipe Trindade Gonçalves, ressalta, com orgulho, as conquistas do grupo e a qualidade da peça, destacando características atrativas do espetáculo, convidando o público a assisti-lo.

“A apresentação de Campo Grande, neste ano, tem um apreço especial, pois faremos a inauguração de um novo teatro na capital, o teatro Allan Kardec, que foi construído por integrantes do grupo, um sonho que se torna realidade após 34 anos de Cia. Estamos muito felizes de estar com essa missão e vamos retribuir à altura”, afirma o diretor.