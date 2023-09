Acusado de matar trabalhador a tiros em Três Lagoas é preso em SP

Em ação conjunta entre o SIG (Setor de Investigações Gerais) da cidade de Três Lagoas e a policiais civis de Andradina, em São Paulo, prenderam um homem de 38 anos, acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe.

O homem estava foragido desde 2021, quando teve a prisão preventiva decretada. O crime aconteceu em dezembro de 2021, quando o acusado se aproximou da vítima, um homem de 52 anos, em um ponto de ônibus onde esperava para seguir para o trabalho, e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

A vítima morreu no local, onde foram localizadas mais de quinze cápsulas de munições calibre 9mm. Durante as investigações foi descoberto que um mulher era a mandante do crime, fornecendo a arma para o suspeito, por vingança, pois a vítima se recusou a manter um relacionamento com ela.

Durante quase dois anos, as equipes policiais vinham procedendo investigações e diligências para localizar e prender o acusado, apurando que ele havia se escondido no Estado do Maranhão. As diligências permaneceram de maneira contínua, e na manhã de hoje, agentes da SIG obtiveram informações repassadas pela Polícia Federal de que ele poderia estar na cidade de Andradina/SP.

Foi solicitado apoio de policiais civis daquela cidade, e a equipe policial deslocou-se até lá. Em ação conjunta, os policiais civis dos dois Estados foram até um supermercado, onde surpreenderam e deram voz de prisão ao acusado.

Ele foi encaminhado a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Andradina/SP, onde aguardará o seu recâmbio até Três Lagoas. O suspeito responderá pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por meio que causou perigo comum.