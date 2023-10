Mulher pede ajuda a suposto funcionário de agência bancária e tem conta saqueada

Uma mulher de 52 anos, procurou a polícia na tarde de ontem (9), para informar que teve a conta saqueada por um suposto funcionário de uma agência bancária, na região central de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher procurou uma agência bancária, na Rua Barão do Rio branco, na manhã de ontem para realizar um saque. Ao chegar em um caixa eletrônico, um homem que se passava por funcionário, se aproximou dela e de outros clientes auxiliando nos serviços eletrônicos.

Durante o auxilio, ele solicitou a digital da vítima e em seguida, informou que o caixa eletrônico não estaria funcionando. A mulher buscou um outro caixa para realizar o saque e percebeu que o homem teria saído da agência. Ao olhar a sua conta bancária, percebeu que foram sacados R$ 3 mil sem a sua autorização.

Na delegacia, a mulher divulgou que o homem tem aparentemente 40 anos, moreno e barba feita. Ele trajava camisa social e usava cinto. Até o momento o homem não foi identificado.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.