Pesquisa encontra variação de até 111% em presentes para o Dia das Crianças

Um levantamento realizado pelo Procon/MS revelou que presentear no Dia das Crianças pode custar até 111% a mais, dependendo do item escolhido. A pesquisa foi realizada em seis dos dez locais pesquisados entre os dias 2 e 5 de outubro e incluiu 31 itens, como patinetes, bicicletas, bonecos, bonecas e consoles de videogame. É importante ressaltar que os preços podem ter sido atualizados após a pesquisa.

A maior variação de preços foi encontrada nas bicicletas infantis aro 16. Enquanto uma loja de departamentos vendia o produto por R$ 449, outra empresa do ramo de brinquedos o comercializava por R$ 949. Essa diferença representa 111,36%. Ambas as lojas estão localizadas na região central de Campo Grande.

Um boneco do influenciador digital Lucas Neto apresentou a menor variação de preços, apenas 3,03%. O item foi encontrado por R$ 164,99 em um shopping no Bairro Novos Estados, enquanto o mesmo boneco era vendido por R$ 169,99 em um shopping no Jockey Clube.

No que diz respeito aos consoles de videogame, o Xbox apresentou uma diferença de 85,25% nos preços. Eles variavam de R$ 2.699 no Centro a R$ 4.999,90 no Bairro Cohafama. Ambos os preços foram encontrados em lojas de departamento.

O Procon/MS aproveitou a ocasião para reforçar a importância do consumo consciente no Dia das Crianças e a escolha de presentes adequados à idade da criança. Também é recomendado verificar a presença do selo do Inmetro nos produtos, garantindo a segurança e a qualidade. Além disso, os consumidores devem informar-se sobre a política de troca no momento da compra, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Bens duráveis têm um prazo de 90 dias para reclamações, e o Procon/MS oferece suporte online e atendimento presencial em Campo Grande se necessário.

Com informações do Procon-MS.

