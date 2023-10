Confira a coluna “segredos de estado”

A mais longa pré-campanha

Com definição da maioria dos pré-candidatos a prefeito de Campo Grande ainda neste mês de outubro, a campanha eleitoral está indo para as ruas antecipadamente e promete muita confusão antes da campanha ser oficializada, o que acontecerá somente a partir da segunda quinzena de agosto de 2024. Serão praticamente 10 meses de pré-campanha e 45 dias de campanha oficial para a votação no primeiro turno, o que deverá provocar desgaste do eleitor e gasto por parte dos partidos.

Fora a questão financeira, a guerra nas redes sociais deve se intensificar, o que pode levar à Justiça Eleitoral e ter que fiscalizar uma das mais intensas propagações de fake news da história e com a ajuda da inteligência artificial que será a grande novidade nas estratégias dos marqueteiros das campanhas. Separar o que é campanha propositiva e estratégia destrutiva será uma missão que ainda não se sabe ao certo se a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar.

Tirador de votos

O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) vai começar a campanha eleitoral como potencial tirador de votos da prefeita Adriane Lopes, pois entraria como o candidato com melhores condições de atrair o eleitor de Marquinhos Trad, facilitando a vida de Beto Pereira.

Querosene

Se já estava complicada a pré-campanha de deputados, ficou ainda mais confusa com a notícia de que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, teria convidado o ex-deputado federal Marçal Filho a se filiar ao PL e ser o candidato do seu partido em 2024. Se ele aceitar, pode fazer muita gente mudar os planos.

Mineirinho

O deputado estadual Renato Câmara tem se mantido quieto nas articulações para a composição das candidaturas à Prefeitura de Dourados. A declaração do presidente regional do MDB, Waldemir Moka, de que ele é quem definirá o rumo do partido naquela cidade, finalmente o colocou em destaque.

Último mandato

Dentro do PT já é dado como certo que este será o último mandato de Zeca, pois ele parece não estar nada feliz com as manifestações de setores mais jovens do partido. O parlamentar tem recebido muitas críticas, como foi o caso de sua proposta de homenagem ao ex-presidente Michel Temer.

Plano A

Uma possível candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja a prefeito de Campo Grande é um fantasma que assombra o projeto político do deputado federal Beto Pereira que, por enquanto, continua como pré-candidato. Setores importantes do ninho tucano defendem a mudança de nome.

Barbosinha

O vice-governador Barbosinha ainda mantém segredo sobre a possibilidade de concorrer à Prefeitura de Dourados. De acordo com seus assessores, uma sinalização sobre o caminho que irá seguir poderá surgir se ele decidir se muda de partido, em abril.

Meninos, eu vi

Ex-prefeito de Campo Grande, Heráclito Figueiredo tinha como principal característica ser discreto e pouco dado a arroubos midiáticos, o que caracteriza muitos políticos. Gostava mesmo é de passar sem ser percebido nos eventos em que estavam presentes outras autoridades. Em uma solenidade onde estava o ex-governador Pedro Pedrossian, que o tinha nomeado para a Prefeitura da Capital, ele estava tão escondido que o próprio Pedrossian, quando saudava as autoridades, em seu pronunciamento, disse: – Aquela sombra ali é do Heráclito.

Por – Laureano Secundo

