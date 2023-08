Mulher pagou trio para matar médico e apagar provas envolvendo estelionato

“Tem a mente criminal bem aguçada”, diz delegado sobre a mentora do crime, que devia R$ 500 mil a vítima

Em coletiva de imprensa na terça-feira (8), a Polícia Civil de Dourados apontou a linda de investigação aonde a suspeita de participar do assassinato do médico Gabriel Paschoal Rossi, 29, teria participação com a vítima em esquema de estelionato através de cartões bancários e fraudes de documentos.

De acordo com o chefe do SIG (Setor de Investigações Gerais), delegado Erasmo Cubas, a investigação mostra que a mulher orquestrou o assassinato contratando o trio enolvido no crime pelo valor de R$ 150 mil, sob a missão de matar o profissional de saúde e eliminar as provas existentes contra ela no aparelho de telefone celular dele.

Os outros três suspeitos do crime revelaram que receberiam R$ 50 mil cada, mas receberam apenas R$ 20 mil para devirem. O policial relatou ter colhido depoimento dos três homens – ainda falta o da suspeita, mas afirmou que todas as oitivas possuem coerência em relação ao apresentado até agora.

Cubas disse que a suposta autora “tem a mente criminal bem aguçada” e ela era o único elo entre Gabriel e o esquema fraudulento a que era cobrada. Foi descoberto que Gabriel estaria cobrando uma dívida dela de aproximadamente R$ 500 mil a ela.

Crime