Quatro suspeitos de torturar e matar médico são presos em Dourados

A Polícia Civil identificou e prendeu, na manhã desta segunda-feira, quatro suspeitos de executar Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, um médico que atuava no sistema público de saúde e particular de Dourados. Os autores do crime, conforme investigação, estavam em Pará de Minas (MG).

As ações realizadas hoje estão sendo coordenadas pelo SIG/NRI (Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência) de Dourados, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais).

O caso

Desaparecido no final do mês de julho, Gabriel Rossi foi encontrado pela polícia em uma casa no bairro Vila Hilda, em Dourados, na quinta-feira passada (3/8). A vítima trabalhava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e no Hospital da Vida e amigos não conseguiam contato com ele desde essa data.

Um veículo HB20 estava estacionado nas proximidades do imóvel locado por diária no momento que o corpo de Gabriel foi encontrado. O médico trajava a mesma roupa usada em seu último plantão no hospital. Ele estava com as mãos e pés amarrados por fios e teve morte provocada por asfixia, segundo análise de equipe de perícia.

Com informações do site Dourados News.