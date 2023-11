Aniversário da Capital e Festival de Inverno provocam ‘boom’ na rede hoteleira de Bonito

Estimulado pelo feriado do aniversário de Campo Grande (dia 26) e o novo formato da programação do 22º Festival de Inverno de Bonito (FIB), a Capital do Ecoturismo deve receber um dos maiores fluxos de turistas durante o período do evento (dias 23 a 27). Quem visitar o destino, nessa data, tem ainda uma vantagem extra: é baixa temporada e os preços de hospedagem e dos passeios têm uma redução de custos.

Faltando ainda duas semanas para o início do festival, a Associação Bonitense de Hotéis (ABH) já estima que a ocupação do setor será superior a 90% dos sete mil leitos. Os hotéis da área central da cidade estão lotados. Um exemplo é o Marruá Hotel, que conta com 347 leitos. “Sempre lotamos durante o festival, mas esse ano surpreendeu, com as reservas sendo feitas com muita antecedência. Temos lista de espera”, informa a gerente Maria Aparecida Sanches.

Segundo Silvia Schmidt, presidente da ABH, o aumento do movimento de visitantes está relacionado ao feriado do dia 26 na Capital e a tendência de crescimento do fluxo ascedente na temporada de 2023. Bonito registrou recordes de turistas nos meses do primeiro semestre em relação ao melhor período, que foi 2016, conforme dados divulgados pelo Observatório do Turismo e de Eventos, coordenado pela associação Bonito Convention.

Público recorde

A capital do ecoturismo está com boas expectativas, no mês de agosto. Tudo isso graças à comemoração dos 124 anos de Campo Grande e a aproximação do FIB (Festival de Inverno de Bonito), que já provocaram uma alta demanda da rede hoteleira. Conforme a prefeitura do município, neste ano, a cidade deve registrar um novo recorde, superando as 59.991 visitações nos atrativos e 22.461 turistas consolidados, em agosto do ano passado.

Com essas festividades, a expectativa do trade para o FIB 2023 é o melhor possível, aponta o empresário João Vizcaino, proprietário do badalado restaurante Casa do João. “O festival sempre foi excelente para todos, em especial para a área gastronômica, esse ano não será diferente. Estamos muito otimistas de que será o melhor ano, a nova data coincide com a baixa temporada e acho que o público vai se surpreender”, afirma ele. “Sempre tivemos a casa cheia e vai bombar.”

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, também está estimando que o FIB deste ano terá uma das melhores edições, em relação ao público. No ano passado, segundo os organizadores do festival, o FIB recebeu 80 mil pessoas durante todo o evento. Para esta temporada, o prefeito tem uma expectativa acima de 20 mil pessoas por dia e mais de 100 mil em cinco dias. “É um evento que movimenta todo o trade e traz cultura para a nossa população”, disse.

Segundo as agências de turismo, o número de visitações aos atrativos também deve superar os anos anteriores, considerando que as reservas para o período do festival estão em alta. Em agosto do ano passado, o destino registrou 59.991 visitações nos atrativos e recebeu, no mês, 22.461 turistas. Este número é recorde desde 2015, ano em que o Bonito Convention passou a pesquisar o fluxo de pessoas que visitam Bonito, com o apoio da Fundtur/MS.

Por – Michelly Perez

