Operação da Polícia Federal no Camélodromo fecha banca de produtos eletrônicos

A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira (8), a Operação Bigorna, com objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão contra o proprietário de uma loja de produtos eletrônicos no Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa Fonseca, o Camelódromo, no centro de Campo Grande. O segundo mandato foi cumprido na casa do comerciante.

Em nota oficial, as autoridades esclareceram que a investigação iniciou a partir de autuações realizadas pela Decon (Delegacia do Consumidor) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, evidenciando que os produtos comercializados pelo suspeito eram fruto de contrabando e descaminho – crime contra a ordem tributária.

O Presidente da Associação do Centro Comercial, Narciso Soares dos Santos esclarece que não houve uma ‘batida’ da Polícia Federal, como saiu em alguns meios de imprensa. “Foi um mandado de prisão específico, para um box apenas onde havia um casal sendo investigado e realizaram a apreensão. O camelódromo não está relacionado.”

As portas do centro comercial, que abre normalmente às 8h, só foi liberada para os comerciantes e clientes desinformados às 9h30. Segundo vendedores que trabalham ao lado da banca 37, fechada pelos policiais, um dos alvos da operação atuava no local há bastante tempo.

Após a intervenção da Polícia Federal, vários produtos foram apreendidos pelos agentes e colocados na carroceria de uma caminhonete descaracterizada.