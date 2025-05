Congresso Autismo Sem Fronteira reúne mais de mil famílias na Capital

Pela primeira vez em Campo Grande, o Congresso Autismo Sem Fronteira, reuniu mais de 1000 famílias atípicas para um debate sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista). Organizado pela OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul) em parceria com o IEPSIS (Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde e Inclusão Social), o encontro aconteceu no Ondara Palace, no sábado (24), com a presença de especialistas renomados das áreas da saúde, educação, direito e inclusão social.

Um dos mais aguardados no congresso foi o Dr. Paulo Liberalesso, médico especialista em neurologia infantil, doutor em Distúrbios da Comunicação Humana, PhD em Neuropediatria e diretor científico do IEPSIS, apresentou uma palestra sobre “Entendendo o Autismo” para desmitificar o tema.

“A nossa ideia aqui é fazer um evento baseado em ciência, pois conhecimento é poder. Então, a família ter uma boa formação, um bom treinamento, não só na intervenção, mas em todo acompanhamento, é considerado hoje um dos pilares do tratamento do autismo. E essa é a nossa ideia aqui, trazer formação de boa qualidade”, esclareceu.

Katia Kuratone, de 45 anos, tem um filho diagnosticado com autismo, nível 1, e veio de Dourados para adquirir mais conhecimento. “A gente vem pra buscar mais informações, sobre medicamentos que às vezes são necessários, sobre terapias que eles também indicam e como eles acompanham fora do Brasil, porque eles têm acesso em outros países, trazem informações atualizadas”, pontuou.

Para o presidente da OAB, Bitto Pereira, o tema é de relevância para toda a sociedade e é uma oportunidade de levar mais acesso a informação a todos. “Nós temos na OAB de MS uma comissão muito ativa nesse tema, que propaga conhecimento, leva esse debate a todo o Estado de Mato Grosso do Sul. E com esse congresso hoje aqui, com as maiores autoridades do Brasil em Campo Grande, eu tenho certeza que a OAB presta um relevante serviço à advocacia, mas, sobretudo, à cidadania sul-mato-grossense”, concluiu.

Por Taynara Menezes

