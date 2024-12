Mulher morre em acidente na MS-470 em Rio Brilhante

Na noite de ontem (27), um acidente na MS-470, em Rio Brilhante, ocasionou a morte de uma mulher identificada como Ana Paula dos Santos Pimenta, de 40 anos.

Ela e o filho, de 2 anos, seguiam pela rodovia em um Chevrolet Corsa junto ao marido que estava dirigindo, quando o homem percebeu que o veículo não respondia aos comandos e acabou perdendo o controle da direção. O veículo capotou várias vezes e a mulher e o filho foram arremessados para fora.

O homem teria ido até as vítimas e ao perceber que a esposa não respondia, pediu ajudou na beira da estrada. Neste momento, uma pessoa parou para ajudá-lo e acionou os bombeiros.

De acordo com informações, Ana Paula não usava cinto de segurança e devido aos ferimentos, morreu no local. A criança e o homem sofreram apenas ferimentos leves e também receberam atendimento médico.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

