Autor de feminicídio na Aldeia Jaguapiru é preso pela Polícia Civil

Na manhã de hoje (28), a Polícia Civil de Dourados prendeu o autor do feminicídio da indígena Vanderli Gonçalves dos Santos, de 48 anos, assassinada na Aldeia Jaguapiru.

O autor do crime identificado como Jonemar Ramos Machado, de 47 anos, trocou tiros com os policiais após ser cercado por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) e por guardas municipais que estavam em um carro descaracterizado.

Conforme informações, Jonemar estava em uma caminhonete S10, conduzida por outro homem, que não teve a identidade revelada.

Durante a ação, a S10 foi jogada contra um policial e Jonemar conseguiu sair do veículo e tentar fugir, mas foi cercado pelos agentes e preso no cruzamento das ruas Antônio Emílio de Figueiredo e Eulália Pires, no Jardim Clímax

O homem foi encaminhado para a sede do SIG, na Rua João Cândido Câmara onde será interrogado sobre a morte da mulher.

O homicídio ocorreu por volta das 23h, após uma discussão entre o casal, segundo relatos de vizinhos. Testemunhas apontaram que o homem, que é de etnia guarani, teria atirado na cabeça de Vanderli antes de fugir em uma caminhonete S10 preta.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram