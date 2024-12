Homem acusado de participar de quadrilha que manteve mulher refém em furto de caminhonete é preso pela Derf

Na manhã de ontem (27), equipes da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) prenderam Dhionicklei Walta da Silva, de 35 anos, acusado de atuar na quadrilha que em 2018 manteve uma mulher refém para furtar a caminhonete dela.

O homem foi capturado no Bairro Santa Luzia, em Campo Grande, e encaminhado ao presídio. Ele tem várias passagens pela polícia e responde a processos no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) por furtos, roubos, tráfico de drogas e violência doméstica.

Caso

No dia do crime, a quadrilha abordou a mulher no momento em que ela estacionou o veículo para usar o orelhão, localizado na Vila Planalto. Os homens colocaram ela dentro da caminhonete e seguiram pelas ruas da cidade.

Ao pararem para pedir uma corda que iriam utilizar para amarrar a vítima, foram surpreendidos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar que avistaram a mulher abaixada no assoalho da caminhonete, o que levantou suspeitas. Dhionicklei e os outros integrantes do furto foram presos em junho do mesmo ano.

