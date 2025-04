Homem é socorrido após ser esfaqueado por vizinho durnate discussão, em Corumbá

Na tarde deste último domingo (27), um homem, de 55 anos, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser esfaqueado por vizinho. O caso aconteceu na cidade de Corumbá, distante 429 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, a vítima foi encontrada no cruzamento da Rua Edu Rocha com a Rua General Osório, no bairro Aeroporto pela equipe do Corpo de Bombeiros. O homem apresentava ferimento de corte no abdômen e apresentava perda de sangue intensa.

Durante a realização dos primeiros socorro, a vítima, embora debilitada devido a situação, se encontrava consciente e orientado. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro, onde informou que o crime aconteceu durante desentendimento com seu vizinho.

Mais informações sobre o caso ainda não foram divulgadas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram