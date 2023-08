Mulher morre em acidente de trânsito; filha de 14 anos fica em estado grave

Márcia Aparecida Silva Batista, 44 anos, faleceu no domingo (21) em Dourados, vítima de acidente de trânsito ocorrido por volta das 12h30, na rua Coronel Ponciano.

A filha de Márcia, de 14 anos, foi resgatada por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada em estado gravíssimo ao Hospital da Vida, onde permanece internada.

A mulher pilotava uma motocicleta modelo Factor pela via pública, seguindo atrás de uma caminhonete dirigida por um motorista, de 56 anos. No momento em que o condutor da caminhonete tentou realizar uma conversão à esquerda, ocorreu uma colisão entre a moto e a lateral do veículo.

Uma equipe de perícia da Polícia Civil esteve no local e as circunstâncias do acidente fatal seguem sendo apuradas.

Esta é a quarta morte registrada no trânsito de Dourados somente neste mês e a 18ª vida perdida desde o início do ano na cidade.

Com informações do site Dourados News.