Após mãe de aluno ser esfaqueada em frente a escola, GCM pede escalas extras de trabalho

O SindGM/CG (Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande) realiza nesta segunda-feira (22), a campanha “Quanto vale a vida de um aluno da Rede Municipal?”. A ação iniciou-se em frente à escola Bernardo Franco Baís, onde na última quinta-feira (18), um aluno esfaqueou a mãe de outro estudante na frente da instituição.

O intuito da movimentação é alertar a Administração Pública sobre a necessidade da adoção do emprego de guardas municipais em escalas extras para que a segurança de alunos, professores, pais e da comunidade em torno dos colégios seja assegurada pela Guarda Municipal.

De acordo com Alberto da Costa, vice-presidente do SindGM/CG, o alvo da campanha e das escalas extras solicitadas pela categoria é não afetar as áreas já atendidas pelos guardas, seja no serviço de patrulha, fiscalização de trânsito ou ambiental, ou outras patrulhas realizadas pelos servidores.

“Com a manutenção dos serviços já colocados e a convocação dos guardas em escalas extras, poderíamos resolver o problema da insegurança da rede pública de ensino em Campo Grande”, explicou Alberto. Ele lembra, ainda, que os guardas passam por diversas formações e ressalta que os mesmos possuem a qualificação necessária para coibir e evitar atos de violência ou vandalismo durante o turno escolar.

A campanha será realizada em diversas Escolas Municipais para sensibilizar pais e servidores. “Queremos o apoio da comunidade para que possamos, juntos, solicitar ao Executivo que faça o emprego das escalas extras, garantindo assim mais segurança para todos que façam uso dessa rede de ensino”, explicou Hudson Bonfim, presidente do sindicato.

Douglas Parizotto, dirigente e fundador do SindGM/CG, destaca que a campanha pretende integrar as associações de pais e mestres; conselhos de diretores e Sindicato dos Professores para que a proposta pela segurança seja apresentada ao Executivo, fazendo uma frente conjunta.

Ataque

Uma advogada, de 46 anos, precisou ser socorrida até a Santa Casa, após ter sido esfaqueada na lombar, no início da tarde de quinta-feira (18), em frente a Escola Municipal Bernardo Franco Baís, no momento em que deixava o filho na instituição.

O autor do crime foi um adolescente, que seria ex-aluno do colégio. Ele usava uma camiseta de uniforme da Rede Estadual de Ensino; ele foi levado para a Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) e com o jovem foram apreendidos quatro facas e uma marreta.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.