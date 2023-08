Em “Dia D” mais de 5 mil pessoas são vacinadas, mas cobertura segue baixa

No último fim de semana, Campo Grande promoveu o “Dia D” de vacinação contra Covid-19 e gripe em dois pontos itinerantes e 14 unidades de saúde. Na ocasião mais de 5 mil pessoas foram vacinadas na Capital, apesar da adesão a cobertura vacinal segue baixa, tendo atingido cerca de 29% do público total estimado.

Dados da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SVS/Sesau), apontam que somente no sábado foram aplicadas 2.556 doses de vacina contra a gripe e 1.221 contra Covid-19. No domingo, os pontos itinerantes realizaram apenas a vacinação contra a gripe e contabilizaram 1.382 doses aplicadas. Em dois dias, Campo Grande aplicou 5.160 doses de vacinas contra a gripe e Covid-19.

Conforme o último relatório disponibilizado pela Sesau, até o dia 19 de maio, 97,1 mil pessoas de um público estimado em 339 mil haviam se vacinado na Capital, o que representa uma cobertura de 28%, após o “Dia D” o número de vacinados subiu para 101.070.

Secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, acompanhou a vacinação durante o fim de semana e destacou a importância da imunização.

“É muito importante que as pessoas busquem se vacinar. A vacina é a forma mais eficiente de se proteger das doenças que podem levar a morte, como é o caso da gripe e da covid-19, por exempli. Mas existem as demais vacinas do calendário, que precisam também estar em dia. Portanto, não deixem de procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa”, ressaltou.

Dentre os públicos com maior percentual de cobertura, os adolescentes em medidas socioeducativas apresentam a maior taxa com 47,89%. Vale ressaltar que a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Covid-19

Para quem ainda não completou o calendário vacinal contra a Covid-19, a vacina bivalente segue liberada para todos os públicos maiores de 18 anos. O imunizante protege contra as variantes da Ômicron e está disponível em mais de 50 locais da Capital.

A dose bivalente está disponível para qualquer pessoa que tenha tomado pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A última dose deve ter sido tomada há, no mínimo, quatro meses. Pessoas que estão com doses em atraso, também podem procurar as unidades de saúde.

Para quem ainda não recebeu nenhuma vacina contra o Coronavírus, a primeira dose contra Covid-19 segue disponível para crianças de seis meses a menores de dois anos (dose pediátrica), crianças de 3 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

