Mulher morre eletrocutada ao tentar consertar máquina de lavar em Dourados

Um acidente doméstico chamou a atenção em Dourados, cidade localizada a aproximadamente 251 quilômetros de Campo Grande, na noite de quinta-feira (8). Uma mulher de 58 anos morreu ao sofrer um choque elétrico enquanto tentava consertar a máquina de lavar roupas em sua residência.

O incidente foi descoberto pelo marido da vítima, que havia passado o dia trabalhando e, como de costume, seguiu para o rancho onde o casal costumava passar os fins de semana. Ao chegar em casa, ele se deparou com a esposa caída no chão, com um fio de extensão elétrica preso na boca. Desesperado, o homem tentou reanimá-la, mas não conseguiu. Imediatamente, ele pediu ajuda a um vizinho, para colocar a mulher no carro e seguiu para o posto da concessionária que administra a BR-163 em busca de socorro.

No local, o médico de plantão constatou que a mulher já estava morta há mais de duas horas. A Polícia Civil e a equipe de Perícia foram então acionadas para investigar o ocorrido. Durante a perícia no rancho, foram encontrados um fio descascado, a máquina de lavar, uma chave de fenda e um alicate, indícios que apontam que a vítima estava realizando um reparo na extensão elétrica, que estava conectada à tomada no momento do acidente.

Ainda conforme o registro policial, a hipótese é de que ela tenha levado o fio à boca para remover a parte plástica, o que resultou em um choque fatal. Também foi encontrada uma pequena mancha de sangue no local, sugerindo que a mulher caiu e bateu a cabeça após ser eletrocutada.

O caso será investigado pela Polícia Civil para determinar as circunstâncias exatas da morte.

