A suspeita é que o rapaz tenha morrido por asfixia

No inicio da tarde de hoje (08), um homem identificado como Ronaldo foi encontrado morto na própria casa que fica localizada em uma área rural de Aquidauana, próximo da BR-419.

Inicialmente a suspeita é que o servidor público tenha morrido por asfixia, mas o caso ainda será investigado pela Polícia Civil e Perícia.

