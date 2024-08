Acidente na BR-163 deixa rastro de destruição entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul

Um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (8) na BR-163, entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, deixou um verdadeiro rastro de destruição. Apesar dos danos materiais nos veículos envolvidos, felizmente, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves.

Segundo informações do site Alvorada Informa, a colisão aconteceu por volta das 18h em um trecho perigoso da rodovia, em uma curva conhecida como “Curva do Adelino”. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Estiveram envolvidos na colisão três veículos, uma Mitsubishi L-200 Triton , um Volkswagen T-Cross e uma Chevrolet S-10.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia, chegaram rapidamente ao local e bloquearam o trânsito em ambos os sentidos da BR-163. O acidente provocou em um congestionamento significativo, com o tráfego permanecendo lento na região por várias horas. No entanto, após o atendimento e a remoção dos veículos, o trânsito já foi restabelecido.

Embora o acidente tenha deixado um rastro de destruição, todos os ocupantes dos veículos conseguiram sair sem ferimentos graves. O número exato de vítimas não foi divulgado, mas todas as pessoas envolvidas receberam atendimento médico no local e foram encaminhadas para hospitais da região para avaliação adicional.

