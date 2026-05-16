Mulher morre durante perseguição policial na divisa de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero

Uma perseguição policial a um veículo suspeito, terminou com a morte de uma mulher. O caso aconteceu neste sábado (16), na divisa entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A vítima era passageira do veículo. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações divulgadas pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, a perseguição começou após o motorista desobedecer uma ordem de parada na MS-164, em Ponta Porã, e fugir em direção à cidade paraguaia. Durante a tentativa de fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou caindo dentro de uma piscina em uma propriedade rural de Pedro Juan Caballero.

O motorista foi preso com uma arma de fogo e oito pacotes de skunk, também conhecido como “supermaconha”, totalizando aproximadamente 4 kg da droga.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e, em seguida, encaminhada à Polícia Civil.

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