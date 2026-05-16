Fiems doa quase mil peças de inverno à Campanha ‘Seu Abraço Aquece’

A Fiems oficializou a entrega de aproximadamente mil peças de roupas, sapatos, cobertores e acessórios de frio arrecadados pela equipe da Federação para a Campanha Solidária Seu Abraço Aquece. “Gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores, do sistema Fiems, por esse gesto e pela participação, por terem também abraçado essa campanha”, disse a diretora estratégica da instituição, Adriana Sato.

O secretário de Estado de Administração Roberto Gurgel destacou a parceria da Federação para viabilizar as entregas das doações às entidades cadastradas por meio da iniciativa. “A Fiems, quando entrou nessa campanha, nos deu um auxílio, uma robustez muito grande”. Anualmente, a Fiems cede o espaço do Centro de Convenções Albano Franco e atua na triagem das peças e separação dos kits, montados de acordo com a demanda de cada entidade atendida.

Na capital, as entregas começam no dia 20 de maio e seguem até o dia 28 no Albano Franco. Os kits enviados ao interior serão despachados de 29 de maio a 02 de junho. Confira o cronograma com as datas e horários de entregas para cada entidade no site da Campanha: www.seuabracoaquece.ms.gov.br

O secretário reitera os agradecimentos aos colaboradores da Federação que contribuíram para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno este ano. “Infelizmente, a gente ainda se depara com situações em que nós estamos perdendo vidas para o frio. E por incrível que pareça, vemos isso acontecer em um estado tão quente como o nosso”, afirma. “Tenha a certeza de que, muito mais do que aquecer, você está fazendo a diferença na vida das pessoas”.

Seu Abraço Aquece 2026

Organizada pelos servidores da SAD (Secretaria de Estado de Administração) com a primeira-dama Mônica Riedel como madrinha, a iniciativa conta com 17 instituições parceiras correalizadoras em 2026, como a Fiems. Este ano, quase 600 entidades sul-mato-grossenses estão inscritas para receber as doações do projeto, ultrapassando 270 mil solicitações em todo o estado.

Este ano os parceiros da campanha, como o Senai MS, também oferecem cursos e alternativas gratuitas de qualificação profissional para as comunidades atendidas pela iniciativa. O Senai irá disponibilizar formações em costura e customização, panificação e alimentos, logística e movimentação de cargas, construção civil básica, eletricidade básica, operação de máquinas, auxiliar de abastecimento e de produção industrial.

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