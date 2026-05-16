Luan Santana grava vlog dos bastidores de sua pescaria no Pantanal: ‘Um prazer voltar’

O cantor Sul-mato-grossense Luan Santana divulgou em seu perfil nas redes sociais, os bastidores de uma pescaria no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A publicação foi feita nessa sexta-feira (16), levando os fãs de MS a loucura.

“Sempre um prazer voltar, meu Pantanal”, escreveu o cantor na postagem.