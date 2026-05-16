Luan Santana grava vlog dos bastidores de sua pescaria no Pantanal: ‘Um prazer voltar’

Luan Santana em pescaria no Pantanal. — Foto: Reprodução/Redes sociais
Luan Santana em pescaria no Pantanal. — Foto: Reprodução/Redes sociais

O cantor Sul-mato-grossense Luan Santana divulgou em seu perfil nas redes sociais, os bastidores de uma pescaria no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A publicação foi feita nessa sexta-feira (16), levando os fãs de MS a loucura.

“Sempre um prazer voltar, meu Pantanal”, escreveu o cantor na postagem.

Nos vídeos divulgados Luan, ele aparece pescando em um barco. Nas imagens também é possível acompanhar a rotina do grupo de pescadores, o preparo das refeições e até imagens noturnas dos barcos que estavam na pescaria.

Um dos locais onde o artista Sul-mato-grossense costuma fazer seus descansos é a Fazenda Meteoro, adquirida por ele em 2024. A propriedade fica localizada em Aquidauana, no Pantanal de MS.

 

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