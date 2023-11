Mulher morre depois de ter casa incendiada pelo ex-companheiro, preso no mesmo dia

Autor alega ter praticado o crime porque a ex-mulher não permitia que ele visse os dois filhos do casal

Valéria Carrilho da Silva, 35, morreu horas após ter a casa incendiada na madrugada de domingo (30), pelo ex-companheiro, que foi preso no mesmo dia pela Polícia Militar. A vítima faleceu durante a noite no Hospital da Vida, onde estava internada em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, o ex-companheiro da vítima teria ateado fogo na motocicleta Honda Bi 125 KS, em roupas, calçados e duas máquinas de costura industrial. Aos policiais, um vizinho relatou que, no sábado (29), o autor já havia tentado atear fogo na residência.

No ato, ele também ateou fogo na ex-companheira, que foi encontrada deitada no quintal, gritando de dor. A vítima foi encaminhada socorrida, sendo constatado queimaduras no pescoço, mãos, tórax, orelhas, rosto, olhos, boca, cabelo, testa e diversas queimaduras na altura do umbigo para cima.

Após o autor ter sido preso, o mesmo foi autuado pelo crime de feminicídio, ameaça, incêndio, violência doméstica e familiar. De acordo com informações policiais, já havia um procedimento contra ele por violência doméstica na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Depoimento

Na delegacia, o autor disse que passou o sábado tentando contatar Valéria para buscar os dois filhos – que tiveram durante relacionamento findado há cerca de um ano. Como não obteve retorno, ficou “nervoso” e foi até a casa entre a noite de sábado e o início da madrugada de domingo (30).

Assim que a mulher chegou na residência, eles tiveram uma discussão. Em determinado momento, ainda de acordo com a versão do autor, Gilmar pegou uma mangueira, retirou gasolina do tanque da moto, jogou na vítima e em seguida ateou fogo utilizando um isqueiro. Por fim, ele relatou ainda que o fogo se espalhou sem querer pela motocicleta Honda Biz 125 KS, ano 2007, de cor prata. Acesse também: “Moto” fura sinal e acidente deixa motociclista em estado grave