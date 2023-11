“Moto” fura sinal e acidente deixa motociclista em estado grave

A Polícia Militar. o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram no local do acidente durante a noite de ontem (29), próximo a Orla Morena e prestaram os atendimentos necessários aos envolvidos no acidente.

O motociclista avançou o sinal e atingiu o carro branco, Influence. O motociclista ficou gravemente ferido e foi levado para a Santa Casa.

Não se sabe a identidade do motociclista que segundo populares a moto era “bob”, sem documentação oficial.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram