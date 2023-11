Operação cumpre mandados contra esquema de tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira, 12 mandados de busca e apreensão e um de prisão. O objetivo da operação, denominada como Iporã, é desmantelar um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os alvos estão em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai e em Pinhalzinho (SP).

Um mandado foi cumprido contra um dos investigados. Ele é foragido da justiça paulista e condenado a mais de 10 anos por tráfico de entorpecentes.3

O alvo é membro de facção criminosa e reside em Ponta Porã há quase quinze anos, utilizando-se de documentos falsos.

Na mesma ação, a Justiça determinou a apreensão de 16 veículos e seis imóveis, bloqueio dos valores disponíveis em 11 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas e a suspensão da atividade empresarial de quatro pessoas jurídicas, que eram usadas para a prática de lavagem de dinheiro, “tudo isso com a finalidade de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos de origem ilícita”, diz nota encaminhada pela PF.

O nome da operação faz alusão a palavra “bonitinho” no idioma Guarani e tem relação com o apelido de um dos líderes do grupo criminoso investigado.

