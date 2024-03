Homem é preso por importunar sexualmente mulheres em Rio Verde

Na manhã desta quarta-feira(20) um homem foi preso em flagrante em Rio Verde por importunação sexual. Duas mulheres relataram na à delegacia que A.L.M. (61) as importunavam enquanto iam para o trabalho.

O homem abordava as vítimas com frases inapropriadas, tais como “Você é muito gostosa, vamos para minha casa” e “Oh, delícia, vamos para casa”. Em uma ocasião, uma das vítimas teve que evitar um contato físico inadequado por parte do agressor.

Com base nos relatos das vítimas e nas provas coletadas, uma operação foi montada para prender o investigado em flagrante. A equipe policial permaneceu nas proximidades do local indicado pelas vítimas e, ao encontrar uma delas a caminho do trabalho, ele novamente proferiu palavras que caracterizavam o delito.

Ao avistar os policiais civis, o autor tentou fugir, mas foi capturado. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi formalizada a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.

A Polícia Civil reforça que outras possíveis vítimas devem se apresentar na delegacia de polícia, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 900, Jardim José Antônio, ou entrem em contato pelo telefone: (67) 3292-1528.

