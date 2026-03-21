Mulher morre após ser atingida por ambulância na BR-463, em Dourados

Vítima não foi identificada; caso ocorreu à noite, próximo à ponte sobre o Rio Dourados

Uma mulher ainda não identificada morreu na noite de sexta-feira (20) após ser atingida por uma ambulância na BR-463, em Dourados (MS). O acidente ocorreu pouco antes das 20h, nas proximidades do km 25.

A ambulância, pertencente ao município de Ponta Porã, retornava para a região de fronteira após realizar o transporte de um paciente. No veículo estavam o motorista e dois profissionais de saúde.

Segundo informações iniciais, a vítima atravessava a rodovia no momento em que foi atingida. Após o ocorrido, a equipe tentou prestar atendimento, mas a morte foi constatada ainda no local.

A mulher vestia camiseta preta, calça jeans e tinha uma tatuagem no braço esquerdo. Testemunhas afirmaram ter visto alguém com as mesmas características caminhando pela rodovia no fim da tarde.

A região onde ocorreu o acidente fica próxima a um acampamento indígena.

O caso foi registrado e será apurado.

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