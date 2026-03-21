Correios abre seleção para Jovem Aprendiz com vagas em MS

Inscrições começam nesta segunda e seguem até abril; programa inclui atividades práticas e teóricas

Os Correios iniciam nesta segunda-feira (23) o período de inscrições para o programa Jovem Aprendiz, com oportunidades e formação de cadastro de reserva em 14 municípios de Mato Grosso do Sul.

Podem participar estudantes entre 14 e 21 anos que estejam matriculados, no mínimo, no 9º ano do Ensino Fundamental. O cadastro deve ser feito pela internet até 11 de abril de 2026.

Para se inscrever, é preciso acessar o site dos Correios. A carga horária prevista é de 20 horas semanais, com quatro horas por dia, divididas entre formação teórica, em instituição parceira, e atividades práticas nas unidades da empresa.

Em todo o país, são 548 vagas, incluindo cadastro de reserva. Há reserva de oportunidades para pessoas com deficiência e para candidatos que se autodeclarem pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Os participantes selecionados recebem remuneração proporcional às horas trabalhadas, além de benefícios como transporte, alimentação e uniforme.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.