USF Tiradentes tem plantão de vacinação neste sábado em Campo Grande

Ação atende diferentes faixas etárias com vacinas do calendário básico

Neste sábado (21), a USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro Tiradentes, em Campo Grande, terá atendimento especial de vacinação, das 7h30 às 16h45.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou que serão aplicadas doses previstas no calendário básico para crianças, adultos e idosos.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e a carteira de vacinação. A unidade está localizada na Avenida José Nogueira Vieira, nº 337.

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