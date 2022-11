Jovem sofre importunação sexual dentro de transporte coletivo

Uma jovem, de 23 anos, registrou boletim de ocorrência por volta das 14h50 desta quinta-feira (04) após sofrer importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do ônibus a caminho do terminal Morenão, quando percebeu que um homem, que estava sentado ao seu lado, passou a encara-la, com olhares que deixou a jovem constrangida.

Ela então notou que uma das mãos do suspeito estava próximo a virilha e logo após viu que ele havia exposto o órgão genital. A vítima, devido a situação, relatou a polícia que ficou tão constrangida e amedrontada que nem teve reação, e apenas conseguiu filmar de forma discreta o rosto do autor, que estava de máscara.

A vítima então, pediu licença de forma rude e se afastou. O ônibus estava relativamente cheio e a jovem acredita que não houve testemunhas mas que o coletivo, que possui câmeras de vigilância pode ter flagrado algo.

Em contato com o Consórcio Guaicurus ela foi orientada a procurar uma Unidade Policial e registrar um boletim. O caso foi registrado como Importunação sexual.

Serviço

O crime de importunação sexual, definido pela Lei nº 13.718/18, é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode ser punido com prisão de um a cinco anos.

Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, chamar a Guarda Municipal da sua cidade ou a Polícia Militar, ligando 190.