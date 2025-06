Mulher morre após queda de moto em Dourados; causa do acidente é desconhecida

Uma mulher identificada como Sara Gomes de Oliveira, de 37 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto no início da tarde desta quinta-feira (19), na região da Esplanada, em Dourados, cidade localizada a 230 quilômetros de Campo Grande

A vítima pilotava uma Honda Biz 125 preta, de placa NRM-6892, quando caiu da motocicleta por volta das 13h20. A causa da queda ainda é desconhecida e será investigada pelas autoridades.

Populares que passavam pelo local encontraram Sara caída ao lado da moto e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ela apresentava múltiplos ferimentos pelo corpo e foi socorrida em estado grave.

Apesar de ter sido levada com urgência ao Hospital da Vida e receber atendimento médico, Sara não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

