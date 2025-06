Homem é baleado após atacar guarda com faca em Campo Grande

O caso foi registrado como lesão corporal e dano qualificado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Polícia Especializada), no bairro Tiradentes. O homem de 35 anos foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), após ser baleado na cintura.

O disparo foi feito por um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que reagiu quando o suspeito avançou contra ele com uma faca pela segunda vez. Pouco antes, o guarda havia se posicionado à frente de uma mulher e uma criança que passavam pelo local, tentando protegê-las e ordenando que o agressor recuasse.

O confronto começou quando o homem chegou à sede do Gemop (Grupo Especializado de Motopatrulhamento), no Jardim Jockey Club, região sul de Campo Grande, gritando que queria matar um policial. Ele lançou uma garrafa contra a janela do prédio, quebrando o vidro.

O agente, que estava à paisana e realizava a limpeza da base, ouviu o barulho e saiu para verificar. Foi nesse momento que o suspeito tentou esfaqueá-lo pela primeira vez. O guarda conseguiu desviar e ordenou que o homem recuasse, mas o agressor insistiu e acabou sendo baleado durante a segunda investida.