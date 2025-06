Neblina marca início da sexta-feira cidades de MS; fim de semana terá queda nas temperaturas

A sexta-feira (20) começou com forte neblina e clima úmido em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, principalmente em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. A visibilidade nas primeiras horas do dia ficou comprometida por conta do nevoeiro espesso e do céu completamente encoberto. As ruas ainda molhadas reforçavam a instabilidade no tempo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura mínima registrada em Ponta Porã foi de 13°C, com máxima prevista de 21°C. O céu deve permanecer nublado ao longo do dia, com possibilidade de garoa persistente. À noite, as nuvens começam a se dissipar lentamente.

Em Campo Grande, a capital do Estado, a manhã também começou com neblina, registrada em diversos pontos da cidade. No entanto, a previsão indica abertura gradual do tempo, com sol entre muitas nuvens. A mínima na Capital foi de 16°C e a máxima pode chegar a 29°C. Durante a noite, o céu volta a ficar com muitas nuvens.

Apesar do cenário de tempo fechado nas primeiras horas do dia, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) aponta que a sexta-feira deve ser marcada por tempo firme na maior parte do Estado. A presença de um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens de chuva e favorece o tempo seco. À tarde, a temperatura pode alcançar até 27°C em regiões centrais, com umidade relativa do ar entre 20% e 35%, exigindo atenção para a hidratação e cuidados com a saúde.

A reportagem entrou em contato com a concessionária Aena, responsável pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, além dos aeroportos de Corumbá e Ponta Porã, que informou, por meio de nota, que até o momento, não houve impacto nas operações de voos por conta da neblina.

Já nas estradas estaduais e federais, a orientação é para que motoristas redobrem a atenção, principalmente no início da manhã, quando a visibilidade está reduzida, aumentando o risco de acidentes.

Conforme as previsões meteorológicas, o tempo firme deve persistir até o fim de semana, mas uma nova frente fria está prevista para avançar sobre o Estado nos próximos dias, trazendo queda nas temperaturas e aumentando a possibilidade de geadas no sul de Mato Grosso do Sul, especialmente em municípios da fronteira e da região sudoeste.

