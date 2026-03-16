Motorista de carreta é preso após acidente com ônibus que deixou idosa morta na BR-267

Colisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira, em Nova Alvorada do Sul; coletivo transportava 22 passageiros

O motorista de uma carreta foi preso em flagrante após um acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta segunda-feira (16), na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. A colisão resultou na morte de uma mulher de 65 anos e deixou outros passageiros feridos.

O ônibus transportava 22 pessoas no momento da batida. Após o impacto, algumas vítimas precisaram de atendimento e foram socorridas.

Conforme apuração inicial, o motorista do caminhão foi detido após o delegado responsável pelo caso identificar indícios de responsabilidade do condutor pelo acidente.

As primeiras informações apontam que a carreta, que estava carregada, teria permanecido parada na rodovia sem a devida sinalização, situação que pode ter contribuído para a colisão.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, com acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também atuou na ocorrência. 🚧

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